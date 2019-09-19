Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не готовит своих детей к транзиту власти в республике.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает БЕЛТА.

"Как пописывают в интернете: "Лукашенко, транзит власти, кто будет у власти...". Детей начинают перебирать. Так вот послушайте, никаких детей не перебирайте. Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти", — заявил политик.

Он отметил, что такого желания нет ни у него, ни у его сыновей.

Белорусский лидер также подчеркнул, что "уже наелся этого президентства!" и не собирается "удлинять какими-то конфигурациями" свою власть.

Президентские выборы должны пройти в Беларуси не позднее 30 августа 2020 года.