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Лукашенко: У Беларуси есть ядерное оружие

Лукашенко: У Беларуси есть ядерное оружие У Беларуси есть ядерное оружие.
В регионе
10 декабря 2024 г. 14:23
Лукашенко: У Беларуси есть ядерное оружие

У Беларуси есть ядерное оружие.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук", - сказал он.

Лукашенко сделал соответствующее заявление, отвечая на вопрос о планах разместить в Беларуси российский ракетный комплекс "Орешник", который не является ядерным оружием, но имеет большую мощь.

"Если ядерное оружие применить, это большая ответственность. По крайней мере после Хиросимы, Нагасаки (бомбардировка США ядерным оружием этих японских городов в 1945 году) никто еще кнопку ядерного оружия не нажал. Мощнейшие крупные государства, не говоря о Беларуси. Но я предупредил всех своих врагов, "друзей" и соперников: если только вы наступите на линию государственной границы, ответ будет мгновенным. Я не буду смотреть - ядерное оружие или еще какое-то", - сказал президент.

Он отметил, что в стране имеются три десятка площадок для размещения комплекса "Орешник", Минск выберет из расчета минимального расстояния до объектов поражения.

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Версия на азербайджанском языке Lukaşenko: Belarusun nüvə silahı var
Версия на английском языке Lukashenko: Belarus has nuclear weapons

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