Лукашенко: Речи о размещении российской авиабазы на территории Беларуси не велось

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ "Речи о том, чтобы разместить российскую авиабазу на территории Беларуси, никогда не велось". Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы представителей трудовых коллективов и жителей Минского района во время посещения нового участка второй Минской кольцевой автодороги.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение между РФ и Беларусью о создании на территории республики российской авиационной базы. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации России.

4 октября белорусская оппозиция провела в Минске акцию протеста, осуждающую решение о размещении российской авиабазы в стране.