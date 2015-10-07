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    Лукашенко: Речи о размещении российской авиабазы на территории Беларуси не велось

    Белорусская оппозиция провела в Минске акцию протеста, осуждающую решение о размещении российской авиабазы в стране

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ "Речи о том, чтобы разместить российскую авиабазу на территории Беларуси, никогда не велось". Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы представителей трудовых коллективов и жителей Минского района во время посещения нового участка второй Минской кольцевой автодороги.

    Напомним, ранее президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение между РФ и Беларусью о создании на территории республики российской авиационной базы. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации России.

    4 октября  белорусская оппозиция провела в Минске акцию протеста, осуждающую решение о размещении российской авиабазы в стране. 

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