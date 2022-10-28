Лукашенко раскритиковал Пашиняна: Не примете сегодня, будет же хуже

Президент Беларуси Александр Лукашенко на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ высказался об армяно-азербайджанском конфликте.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ высказался об армяно-азербайджанском конфликте.

Как передает Report со ссылкой на телеграм-канал "Пул Первого", он назвал обе страны дружественными и призвал решить все вопросы при нынешнем руководстве Азербайджана.

"Вопрос очень чувствительный и щепетильный. Это не то, что с одной стороны ОДКБ, а с другой стороны Азербайджан. Это наши дружественные две страны. Да, действительно они были в одном государстве. Но более того, мы члены СНГ. У нас очень тесные связи с близкой нам православной Арменией и очень близким нам мусульманским государством Азербайджан. Особенно это чувствительно для других членов ОДКБ, в том числе и Российской Федерации, где 30 миллионов мусульман. То есть все нюансы, все факторы надо учитывать", – заявил Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что Азербайджан никому в ОДКБ не является врагом.

"И потом, ну разве Азербайджан присутствующим здесь главам государств и странам какой-то враг или противник? Нет. Я подтверждаю то, что сказано президентом Путиным, что и Армения, и Азербайджан – это родные нам государства. И в этом особенность ситуации. Это мы не можем не учитывать. Поэтому ставить вопрос с одной стороны ОДКБ – вы с нами или нет? А с другой стороны Азербайджан, нельзя.

"Достигните единого мнения – я не глядя поддержу это единое мнение", – отметил он.

Лукашенко также раскритиковал премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который предложил членам ОДКБ определиться со своей позицией и предложить дорожную карту восстановления территориальной целостности Армении.

"Вы потребовали от нас определиться с нашей позицией. Вы что, не знаете нашу позицию? Мы хотим, чтобы между соседними государствами был урегулирован конфликт мирным путем. Второй вопрос: дайте дорожную карту по восстановлению территориальной целостности Армении. Какую дорожную карту? Я вам на это сразу отвечаю: сядьте с Ильхамом Алиевым, если надо попросите президента России, и примите решение. Не примете сегодня, будет же хуже", – сказал Лукашенко.

Лукашенко предложил принимать дальнейшие решение ОДКБ на очной встрече в конце ноября после переговоров между Арменией, Азербайджаном и Россией.