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    Лукашенко пригласил главу КНР посетить Беларусь в 2027 году

    В регионе
    • 01 октября, 2026
    • 11:13
    Лукашенко пригласил главу КНР посетить Беларусь в 2027 году

    Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии 35-летия установления дипотношений с Китаем пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить Минск с официальным визитом в 2027 году.

    Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента страны.

    "Ваш приезд придаст юбилею особый символизм и станет точкой отсчета для нового этапа белорусско-китайских отношений", - говорится в поздравлении Лукашенко в связи с Днем образования КНР.

    В нем говорится о том, что взаимоотношения Беларуси и Китая находятся на беспрецедентном уровне, ведется интенсивный политический диалог.

    "Наряду с ростом товарооборота расширяется инвестиционное сотрудничество, реализуются важные для наших стран проекты промышленной кооперации. Активизация гуманитарных и культурных контактов также подтверждает прочность всепогодного стратегического партнерства", - отметил президент Беларуси.

    Александр Лукашенко Си Цзиньпин Дипломатические отношения Беларусь Китайская Народная Республика (КНР)
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