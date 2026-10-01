Лукашенко пригласил главу КНР посетить Беларусь в 2027 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии 35-летия установления дипотношений с Китаем пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить Минск с официальным визитом в 2027 году.

Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента страны.

"Ваш приезд придаст юбилею особый символизм и станет точкой отсчета для нового этапа белорусско-китайских отношений", - говорится в поздравлении Лукашенко в связи с Днем образования КНР.

В нем говорится о том, что взаимоотношения Беларуси и Китая находятся на беспрецедентном уровне, ведется интенсивный политический диалог.

"Наряду с ростом товарооборота расширяется инвестиционное сотрудничество, реализуются важные для наших стран проекты промышленной кооперации. Активизация гуманитарных и культурных контактов также подтверждает прочность всепогодного стратегического партнерства", - отметил президент Беларуси.