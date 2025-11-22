Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины в рамках договоренностей с США
В регионе
- 22 ноября, 2025
- 13:45
Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины.
Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявила журналистам пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.
"В развитие достигнутых договоренностей между президентами США и Беларуси Дональдом Трампом и Александром Лукашенко, по просьбе украинской стороны в целях создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в сопредельном государстве, президентом помилован 31 гражданин Украины, совершивший уголовные преступления на территории нашей страны", - заявила она.
Эйсмонт отметила, что "в эти минуты, происходит передача их украинской стороне".
