    Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины в рамках договоренностей с США

    В регионе
    • 22 ноября, 2025
    • 13:45
    Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины в рамках договоренностей с США

    Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины.

    Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявила журналистам пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

    "В развитие достигнутых договоренностей между президентами США и Беларуси Дональдом Трампом и Александром Лукашенко, по просьбе украинской стороны в целях создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в сопредельном государстве, президентом помилован 31 гражданин Украины, совершивший уголовные преступления на территории нашей страны", - заявила она.

    Эйсмонт отметила, что "в эти минуты, происходит передача их украинской стороне".

    Александр Лукашенко США Украина Беларусь помилование
    Lukaşenko ABŞ ilə razılaşmalar çərçivəsində 31 Ukrayna vətəndaşını əfv edib

