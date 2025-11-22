Lukaşenko ABŞ ilə razılaşmalar çərçivəsində 31 Ukrayna vətəndaşını əfv edib
- 22 noyabr, 2025
- 13:47
Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko 31 Ukrayna vətəndaşını əfv edib.
"Report"un BELTA-ya istinadən məlumatına görə, bu barədə jurnalistlərə Prezidentin mətbuat katibi Natalya Eysmont bildirib.
