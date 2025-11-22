İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Lukaşenko ABŞ ilə razılaşmalar çərçivəsində 31 Ukrayna vətəndaşını əfv edib

    Region
    • 22 noyabr, 2025
    • 13:47
    Lukaşenko ABŞ ilə razılaşmalar çərçivəsində 31 Ukrayna vətəndaşını əfv edib

    Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko 31 Ukrayna vətəndaşını əfv edib.

    "Report"un BELTA-ya istinadən məlumatına görə, bu barədə jurnalistlərə Prezidentin mətbuat katibi Natalya Eysmont bildirib.

    Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины в рамках договоренностей с США

    Son xəbərlər

    13:56

    İlham Əliyev Vahid Əzizi "Şərəf" ordeni ilə təltif edib

    Mədəniyyət siyasəti
    13:47

    Lukaşenko ABŞ ilə razılaşmalar çərçivəsində 31 Ukrayna vətəndaşını əfv edib

    Region
    13:47

    ATƏT PA-nın xüsusi nümayəndəsi Ermənistana səfər edəcək

    Region
    13:47

    UEFA "Qarabağ"ın rəqibini cərimələyib

    Futbol
    13:38

    Azərbaycanda kərə yağı ehtiyatı 5 dəfəyə yaxın artıb

    Sənaye
    13:25

    Nigeriyada məktəbdən qaçırılanların sayı 300 nəfəri ötüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    12:57

    Azərbaycanda qaymaq və xama istehsalı artıb

    Sənaye
    12:57

    Mikayıl Cabbarov: "Güləşçilərimiz 2025-ci ili möhtəşəm nəticələrlə yekunlaşdırdılar"

    Fərdi
    12:35
    Foto

    Ələt-Astara avtomobil yolunun Cəlilabad və Biləsuvardan keçən hissəsi qəzalı vəziyyətə düşüb

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti