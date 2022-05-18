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Лукашенко подписал поправки, предусматривающие смертную казнь за терроризм

Лукашенко подписал поправки, предусматривающие смертную казнь за терроризм Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил поправки в Уголовный кодекс страны, предусматривающие смертную казнь за покушение на совершение теракта.
В регионе
18 мая 2022 г. 12:37
Лукашенко подписал поправки, предусматривающие смертную казнь за терроризм

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил поправки в Уголовный кодекс страны, предусматривающие смертную казнь за покушение на совершение теракта.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", соответствующий закон опубликован на национальном правовом интернет-портале в среду.

Речь идет об актах международного терроризма, в частности, терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации; актах терроризма, совершенных организованной группой, либо с применением объектов атомной энергии, использованием радиоактивных веществ, сильнодействующих, токсичных химических или биологических веществ или сопряженные с убийством человека; убийствах государственных или общественных деятелей, совершенных в связи с государственной или общественной деятельностью.

Если ранее смертная казнь не могла быть назначена за приготовления преступлений, то сейчас названные статьи внесены в список исключений. Закон меняет ст. 67 УК Беларуси ("Назначение наказания за неоконченное преступление").

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