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Лукашенко озвучил предложение руководителям западных стран

Лукашенко озвучил предложение руководителям западных стран Александр Лукашенко озвучил предложение руководителям западных стран.
В регионе
19 августа 2020 г. 15:13
Лукашенко озвучил предложение руководителям западных стран
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Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил предложение руководителям западных стран.

Как сообщает Report, на экстренном заседании Совбеза страны, он посоветовал им перед тем, как возмущаться ситуацией в Беларуси, сначала разобраться с проблемами в своих странах.

"Руководители западных государств предлагают нам переговоры, разговоры, — цитирует слова Александра Лукашенко БЕЛТА. — А в это время продолжают гнуть свою линию. Мы тоже это видим, понимаем, но не воспринимаем".

"Прежде чем тыкать пальцем в нас, [советую] внести в повестку дня своих совещаний вопросы "желтых жилетов" во Франции, ужасных беспорядков в США, — говорил на совещании Лукашенко. — Я бы хотел, чтобы они прежде всего рассмотрели протесты против коронавирусной изоляции в Германии, других странах Европы".

Также Александр Лукашенко говорил о том, что Запад финансирует уличные акции, и спецслужбы сконцентрируются на отслеживании наличных средств, поступающих в страну для этих целей.

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