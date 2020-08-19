Лукашенко озвучил предложение руководителям западных стран

Александр Лукашенко озвучил предложение руководителям западных стран.

Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил предложение руководителям западных стран.

Как сообщает Report, на экстренном заседании Совбеза страны, он посоветовал им перед тем, как возмущаться ситуацией в Беларуси, сначала разобраться с проблемами в своих странах.

"Руководители западных государств предлагают нам переговоры, разговоры, — цитирует слова Александра Лукашенко БЕЛТА. — А в это время продолжают гнуть свою линию. Мы тоже это видим, понимаем, но не воспринимаем".

"Прежде чем тыкать пальцем в нас, [советую] внести в повестку дня своих совещаний вопросы "желтых жилетов" во Франции, ужасных беспорядков в США, — говорил на совещании Лукашенко. — Я бы хотел, чтобы они прежде всего рассмотрели протесты против коронавирусной изоляции в Германии, других странах Европы".

Также Александр Лукашенко говорил о том, что Запад финансирует уличные акции, и спецслужбы сконцентрируются на отслеживании наличных средств, поступающих в страну для этих целей.