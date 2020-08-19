Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил предложение руководителям западных стран.
Как сообщает Report, на экстренном заседании Совбеза страны, он посоветовал им перед тем, как возмущаться ситуацией в Беларуси, сначала разобраться с проблемами в своих странах.
"Руководители западных государств предлагают нам переговоры, разговоры, — цитирует слова Александра Лукашенко БЕЛТА. — А в это время продолжают гнуть свою линию. Мы тоже это видим, понимаем, но не воспринимаем".
"Прежде чем тыкать пальцем в нас, [советую] внести в повестку дня своих совещаний вопросы "желтых жилетов" во Франции, ужасных беспорядков в США, — говорил на совещании Лукашенко. — Я бы хотел, чтобы они прежде всего рассмотрели протесты против коронавирусной изоляции в Германии, других странах Европы".
Также Александр Лукашенко говорил о том, что Запад финансирует уличные акции, и спецслужбы сконцентрируются на отслеживании наличных средств, поступающих в страну для этих целей.