Лукашенко: "Орешник" поступит на боевое дежурство в Беларуси в декабре

Российский ракетный комплекс "Орешник" поступит на боевое дежурство в Беларуси в декабре и будет перемещаться на территории республики.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о доработке Программы социально-экономического развития республики на 2026-2030 годы.

По его словам, "Орешник" - это мобильный комплекс, поэтому он не будет стоять на одном месте в Беларуси.

"Детали раскрывать мы не будем... Он будет барражировать по определенным точкам и из определенной точки (сможет при необходимости) нанести удар", - отметил он.