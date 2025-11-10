Лукашенко: "Орешник" поступит на боевое дежурство в Беларуси в декабре
В регионе
- 10 ноября, 2025
- 16:17
Российский ракетный комплекс "Орешник" поступит на боевое дежурство в Беларуси в декабре и будет перемещаться на территории республики.
Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о доработке Программы социально-экономического развития республики на 2026-2030 годы.
По его словам, "Орешник" - это мобильный комплекс, поэтому он не будет стоять на одном месте в Беларуси.
"Детали раскрывать мы не будем... Он будет барражировать по определенным точкам и из определенной точки (сможет при необходимости) нанести удар", - отметил он.
Последние новости
16:50
Суд освободил Саркози из тюрьмы под судебный контроль - ОБНОВЛЕНОДругие страны
16:49
Азербайджан укрепляет стратегические позиции в коридоре "Север-Юг"Инфраструктура
16:42
Зангезурский коридор один из ключевых звеньев в формировании стабильного ТМТМ - Перспектива из АстаныИнфраструктура
16:36
В Сирии предовратили покушение на Ахмеда аш-ШарааДругие страны
16:27
Фото
В Баку в честь Дня государственного флага состоялся велопробегИндивидуальные
16:17
Лукашенко: "Орешник" поступит на боевое дежурство в Беларуси в декабреВ регионе
16:17
Анита Хиппер: Работа над 20-м пакетом санкций продолжается, его содержание конфиденциальноДругие страны
16:10
Армения проведет эксгумацию тела Погосяна, умершего в драке с участием охраны КочарянаВ регионе
16:02