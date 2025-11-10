Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Лукашенко: "Орешник" поступит на боевое дежурство в Беларуси в декабре

    В регионе
    • 10 ноября, 2025
    • 16:17
    Лукашенко: Орешник поступит на боевое дежурство в Беларуси в декабре

    Российский ракетный комплекс "Орешник" поступит на боевое дежурство в Беларуси в декабре и будет перемещаться на территории республики.

    Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о доработке Программы социально-экономического развития республики на 2026-2030 годы.

    По его словам, "Орешник" - это мобильный комплекс, поэтому он не будет стоять на одном месте в Беларуси.

    "Детали раскрывать мы не будем... Он будет барражировать по определенным точкам и из определенной точки (сможет при необходимости) нанести удар", - отметил он.

    Александр Лукашенко Беларусь Россия "Орешник"

    Последние новости

    16:50

    Суд освободил Саркози из тюрьмы под судебный контроль - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    16:49

    Азербайджан укрепляет стратегические позиции в коридоре "Север-Юг"

    Инфраструктура
    16:42

    Зангезурский коридор один из ключевых звеньев в формировании стабильного ТМТМ - Перспектива из Астаны

    Инфраструктура
    16:36

    В Сирии предовратили покушение на Ахмеда аш-Шараа

    Другие страны
    16:27
    Фото

    В Баку в честь Дня государственного флага состоялся велопробег

    Индивидуальные
    16:17

    Лукашенко: "Орешник" поступит на боевое дежурство в Беларуси в декабре

    В регионе
    16:17

    Анита Хиппер: Работа над 20-м пакетом санкций продолжается, его содержание конфиденциально

    Другие страны
    16:10

    Армения проведет эксгумацию тела Погосяна, умершего в драке с участием охраны Кочаряна

    В регионе
    16:02

    Баку - место принятия климатических решений, Белен - их практического воплощения - МНЕНИЕ

    COP29
    Лента новостей