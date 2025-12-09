Лукашенко одобрил план обороны Беларуси на 2026-2030 годы

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил план обороны страны на 2026-2030 годы.

Как передает Report cо ссылкой на БЕЛТА, об этом сообщил начальник Генштаба ВС-первый замминистра обороны Беларуси Павел Муравейко по итогам заседания Совета безопасности.

"Глава государства рассмотрел и одобрил все документы, план действий нашей страны по обеспечению военной безопасности и обороне. Готовится к подписанию указ об утверждении плана обороны в целом", - отметил он.