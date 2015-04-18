​Лукашенко не примет участие в параде Победы в Москве

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует 9 мая принять участие в параде по случаю юбилея Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в столице Беларуси. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом журналистам сообщил сам президент.

"Президент 9 мая будет в Минске. У нас 9 мая свой такой парад, как в Москве", — заявил Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что 7–8 мая сможет посетить с белорусской делегацией Москву и "продемонстрировать единство с русским народом и другими, кто ценит эту победу". Белорусский президент также предположил, что может принять участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата.