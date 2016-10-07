Лукашенко: Минск ведет переговоры с Ираном о поставках нефти

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Минск ведет переговоры с Ираном о поставках нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с парламентариями.

Говоря о споре с Россией о цене на газ и последовавшем сокращении поставок российской нефти в Беларусь, он призвал не смешивать "вопросы нефтяные и газовые".

По его словам, нефтеперерабатывающие заводы - "это предприятия, которые нельзя не обеспечивать под завязку нефтью".