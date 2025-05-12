Лукашенко и То Лам подписали совместное заявление о стратегическом партнерстве

По итогам переговоров президент Беларуси Александра Лукашенко и генсек Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам в Минске подписали совместное заявление об установлении стратегического партнерства между двумя странами.

По итогам переговоров президент Беларуси Александра Лукашенко и генсек Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам в Минске подписали совместное заявление об установлении стратегического партнерства между двумя странами.

Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА.

Кроме того, подписан пакет документов. Так, военные ведомства Беларуси и Вьетнама подписали протокол о намерениях по укреплению сотрудничества в области обучения военнослужащих и специалистов.

Подписаны меморандумы о взаимопонимании - в сфере цифровой трансформации и цифровой экономики; в сфере науки, технологий и инноваций, а также программы сотрудничества в области культуры на 2026-2028 годы и юстиции на 2025-2027 годы и т.д.

Стороны договорились активизировать сотрудничество в сфере экономики. Был обсужден вопрос возобновления регулярных поставок техники - грузовиков, тракторов, а также создание совместных производств и открытие прямых авиасообщений.