Лукашенко: Будущим президентом Беларуси должен стать крепкий мужик

Президент Беларуси Александр Лукашенко, считает, что будущим президентом республики должен стать "крепкий мужик, который обязательно понюхал пороха".

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом он сообщил на мероприятии, посвященном Дню народного единства.

"Я будущих президентов в обществе тоже ищу и хочу видеть. Но я перебираю многие личности и вижу, что ну невозможно будет это потянуть, - сказал глава государства. - Надо время, чтобы новый человек стал президентом, если не родился. Если у тебя нет задатков президента от природы - в Беларуси не суйся".

По его словам, работа президента - это тяжелейший труд и большая ответственность.

Лукашенко признался, что даже он сам, имея три десятка лет стажа на президентском посту, чувствует это.