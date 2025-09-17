Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Лукашенко: Будущим президентом Беларуси должен стать крепкий мужик

    В регионе
    • 17 сентября, 2025
    • 17:56
    Лукашенко: Будущим президентом Беларуси должен стать крепкий мужик

    Президент Беларуси Александр Лукашенко, считает, что будущим президентом республики должен стать "крепкий мужик, который обязательно понюхал пороха".

    Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом он сообщил на мероприятии, посвященном Дню народного единства. 

    "Я будущих президентов в обществе тоже ищу и хочу видеть. Но я перебираю многие личности и вижу, что ну невозможно будет это потянуть, - сказал глава государства. - Надо время, чтобы новый человек стал президентом, если не родился. Если у тебя нет задатков президента от природы - в Беларуси не суйся".

    По его словам, работа президента - это тяжелейший труд и большая ответственность.

    Лукашенко признался, что даже он сам, имея три десятка лет стажа на президентском посту, чувствует это.

    Беларусь Александр Лукашенко новый президент президентские выборы

    Последние новости

    18:05

    Симонян и Су Хуэй обсудили вопросы нормализацию между Ереваном и Баку

    Внешняя политика
    18:01

    В Азербайджане создадут рабочую группу для устранения трудностей в реинтеграции наркоманов

    Внутренняя политика
    17:56

    Лукашенко: Будущим президентом Беларуси должен стать крепкий мужик

    В регионе
    17:51

    Количество банковских счетов азербайджанского бизнеса увеличилось почти на 24%

    Финансы
    17:48

    ЕК предложила санкции против 10 представителей руководства ХАМАС

    Другие страны
    17:46

    Баку обсуждает с Минском расширение сотрудничества в ряде областей

    Бизнес
    17:45

    В Азербайджане принята шестилетняя программа противодействия наркоугрозе

    Другие
    17:43

    В Иране создадут cовет по поддержке возвращения иранцев из-за рубежа

    В регионе
    17:42

    ГНС в 2024г применила санкции на 480 тыс. манатов за нарушение условий найма работников

    Финансы
    Лента новостей