Директор ФБР вывез из Мексики в США двух разыскиваемых преступников

Директор ФБР Кэш Пател завершил визит в Мексику, по итогам которого были экстрадированы двое разыскиваемых преступников - они отправились в США вместе с главой ведомства.

Как передает Report, об этом министр общественной безопасности и защиты граждан Мексики Омар Гарсия Харфуш написал в соцсети Х.

"Директор ФБР сегодня отправился в Соединенные Штаты, забрав с собой две приоритетные цели: иностранца, задержанного мексиканскими властями и входившего в список десяти самых разыскиваемых ФБР лиц, а также гражданина Канады, который вчера добровольно сдался в посольстве США", - говорится в публикации.

По словам Гарсии Харфуша, визит главы ФБР стал продолжением договоренностей, достигнутых правительствами двух стран 22 января. В ходе поездки Пател провел встречи с руководством Министерства общественной безопасности и защиты граждан, а также представителями Генеральной прокуратуры республики.

Министр указал, что стороны отметили рост числа скоординированных операций по задержанию "генераторов насилия" и лиц, представляющих угрозу безопасности обоих государств. Гарсия Харфуш подчеркнул, что взаимодействие строится на принципах "полного уважения суверенитета и территориальной целостности".

Стороны условились продолжать укрепление координации и обмен оперативной информацией. "Уважение и разделенная ответственность останутся руководящими принципами этого сотрудничества", - резюмировал министр общественной безопасности и защиты граждан Мексики.