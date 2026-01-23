Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    ЕС обсудил механизмы возврата в экономику активов, полученных преступным путем

    Другие страны
    • 23 января, 2026
    • 22:58
    ЕС обсудил механизмы возврата в экономику активов, полученных преступным путем

    Министры юстиции и внутренних дел стран Европейского союза в ходе второго дня заседания обсудили пути возвращения в европейскую экономику активов, незаконно приобретенных представителями преступных сообществ.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, итоги совещания, состоявшегося в пятницу в Никосии в рамках полугодового председательства Республики Кипр в Совете ЕС, подвел министр юстиции и общественного порядка Кипра Константинос Фитирис.

    По его словам, в центре внимания дискуссии находилось расширение полномочий властей по изъятию активов у преступных группировок. Он отметил, что борьба с организованной и трансграничной преступностью является одной из ключевых инициатив кипрского председательства.

    "Речь идет об активах, которые были незаконным путем изъяты преступными группировками и до тех пор, пока они находятся в их владении, служат двигателем расширения нелегальной деятельности. Поэтому власти должны эффективно противодействовать новым методам сокрытия и отмывания денег, чтобы эти активы были возвращены в экономику", - заявил Фитирис.

    Глава кипрского Минюста подчеркнул, что обсуждение продемонстрировало единое понимание министрами стран ЕС необходимости предотвращения этих угроз путем более эффективного использования существующих правовых инструментов. В качестве одного из ключевых механизмов он назвал реализацию недавней директивы ЕС, позволяющей конфисковывать незаконно присвоенные активы.

    Кроме того, Фитирис отметил, что участники заседания признали важность партнерства между частным и государственным секторами для выявления финансовых преступлений и возврата активов на национальном и общеевропейском уровнях при полном соблюдении основных прав, включая защиту персональных данных.

    Евросоюз финансы преступные доходы

    Последние новости

    23:40

    На северо-западе Пакистана при взрыве погибли не менее пяти человек

    Другие страны
    23:31

    Франция задержала танкер "Гринч", следовавший из России

    Другие страны
    23:13

    Вице-спикер парламента Грузии: Транспортные проекты Азербайджана повысят транзитный потенциал Кавказа

    В регионе
    22:58

    ЕС обсудил механизмы возврата в экономику активов, полученных преступным путем

    Другие страны
    22:39

    Хакан Фидан: Турция продолжит вносить вклад в мир и стабильность на Балканах

    В регионе
    22:17

    Зеленский: На переговорах в Абу-Даби обсуждают параметры завершения войны

    Другие страны
    22:02

    Азербайджан полностью выполнил финансовые обязательства перед ООН на 2026 год

    Внешняя политика
    21:56

    Мерц: Соглашение о свободной торговле ЕС с MERCOSUR демократически легитимно

    Другие страны
    21:39

    Президент Турции принял участников второго заседания Балканской платформы мира

    В регионе
    Лента новостей