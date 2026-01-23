ЕС обсудил механизмы возврата в экономику активов, полученных преступным путем

Министры юстиции и внутренних дел стран Европейского союза в ходе второго дня заседания обсудили пути возвращения в европейскую экономику активов, незаконно приобретенных представителями преступных сообществ.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, итоги совещания, состоявшегося в пятницу в Никосии в рамках полугодового председательства Республики Кипр в Совете ЕС, подвел министр юстиции и общественного порядка Кипра Константинос Фитирис.

По его словам, в центре внимания дискуссии находилось расширение полномочий властей по изъятию активов у преступных группировок. Он отметил, что борьба с организованной и трансграничной преступностью является одной из ключевых инициатив кипрского председательства.

"Речь идет об активах, которые были незаконным путем изъяты преступными группировками и до тех пор, пока они находятся в их владении, служат двигателем расширения нелегальной деятельности. Поэтому власти должны эффективно противодействовать новым методам сокрытия и отмывания денег, чтобы эти активы были возвращены в экономику", - заявил Фитирис.

Глава кипрского Минюста подчеркнул, что обсуждение продемонстрировало единое понимание министрами стран ЕС необходимости предотвращения этих угроз путем более эффективного использования существующих правовых инструментов. В качестве одного из ключевых механизмов он назвал реализацию недавней директивы ЕС, позволяющей конфисковывать незаконно присвоенные активы.

Кроме того, Фитирис отметил, что участники заседания признали важность партнерства между частным и государственным секторами для выявления финансовых преступлений и возврата активов на национальном и общеевропейском уровнях при полном соблюдении основных прав, включая защиту персональных данных.