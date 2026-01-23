Мерц: Соглашение о свободной торговле ЕС с MERCOSUR демократически легитимно

Заключенное Еврокомиссией соглашение о свободной торговле со странами Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR) является полностью демократически легитимным и может вступить в силу на временной основе, как только первая южноамериканская страна ратифицирует его.

Как передает Report, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

"Соглашение с MERCOSUR обсуждалось 25 лет и наконец-то подписано", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. При этом он выразил "глубокое сожаление", что Европейский парламент принял в прошлую среду резолюцию в поддержку обращения в суд на предмет соответствия соглашения нормам ЕС. "Для меня демократическая легитимность этого соглашения не вызывает сомнений", - подчеркнул Мерц, добавив, что решение было принято квалифицированным большинством голосов.

Канцлер отметил, что без согласия Италии необходимое квалифицированное большинство в Европейском совете не было бы достигнуто. "Таким образом, это соглашение является демократически легитимным в самом полном смысле этого слова, по крайней мере для предварительного вступления в силу. И именно это предварительное вступление в силу и должно произойти. Соответствующее решение было принято в Совете министров ЕС две недели назад", - указал Мерц.

Как только первая южноамериканская страна ратифицирует это соглашение, то, как пояснил канцлер, оно может немедленно вступить во временную силу. "И я это всячески приветствую. Мы не должны позволять себе останавливаться перед теми, кто в конечном итоге стремится ослабить Европу с помощью торговой политики", - резюмировал он.