Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Мерц: Соглашение о свободной торговле ЕС с MERCOSUR демократически легитимно

    Другие страны
    • 23 января, 2026
    • 21:56
    Мерц: Соглашение о свободной торговле ЕС с MERCOSUR демократически легитимно

    Заключенное Еврокомиссией соглашение о свободной торговле со странами Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR) является полностью демократически легитимным и может вступить в силу на временной основе, как только первая южноамериканская страна ратифицирует его.

    Как передает Report, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    "Соглашение с MERCOSUR обсуждалось 25 лет и наконец-то подписано", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. При этом он выразил "глубокое сожаление", что Европейский парламент принял в прошлую среду резолюцию в поддержку обращения в суд на предмет соответствия соглашения нормам ЕС. "Для меня демократическая легитимность этого соглашения не вызывает сомнений", - подчеркнул Мерц, добавив, что решение было принято квалифицированным большинством голосов.

    Канцлер отметил, что без согласия Италии необходимое квалифицированное большинство в Европейском совете не было бы достигнуто. "Таким образом, это соглашение является демократически легитимным в самом полном смысле этого слова, по крайней мере для предварительного вступления в силу. И именно это предварительное вступление в силу и должно произойти. Соответствующее решение было принято в Совете министров ЕС две недели назад", - указал Мерц.

    Как только первая южноамериканская страна ратифицирует это соглашение, то, как пояснил канцлер, оно может немедленно вступить во временную силу. "И я это всячески приветствую. Мы не должны позволять себе останавливаться перед теми, кто в конечном итоге стремится ослабить Европу с помощью торговой политики", - резюмировал он.

    MERCOSUR Евросоюз Фридрих Мерц

    Последние новости

    22:02

    Азербайджан полностью выполнил финансовые обязательства перед ООН на 2026 год

    Внешняя политика
    21:56

    Мерц: Соглашение о свободной торговле ЕС с MERCOSUR демократически легитимно

    Другие страны
    21:39

    Президент Турции принял участников второго заседания Балканской платформы мира

    В регионе
    21:21

    Директор ФБР вывез из Мексики в США двух разыскиваемых преступников

    Другие страны
    21:09

    Орбан назвал "финансовой бомбой" план ЕС по восстановлению Украины

    Другие страны
    20:54

    Премьер-лига: "Нефтчи" сыграл вничью с "Зиря"

    Футбол
    20:48

    США объявили новые санкции против иранского "теневого флота"

    Другие страны
    20:45

    Ровшан Наджаф: На ВЭФ "зеленые облигации" SOCAR представлены как механизм климатических инвестиций

    Энергетика
    20:22

    Рубио обсудил с главой МИД Колумбии предстоящую встречу Трампа и Петро

    Другие страны
    Лента новостей