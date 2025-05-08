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Лукашенко: Без картофеля не останемся

Лукашенко: Без картофеля не останемся Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 мая, выступая на открытии Международного выставочного центра в Минске, высказался о ситуации с картофелем в магазинах.
В регионе
8 мая 2025 г. 13:00
Лукашенко: Без картофеля не останемся

Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 мая, выступая на открытии Международного выставочного центра в Минске, высказался о ситуации с картофелем в магазинах.

Как передает Report, об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Президент отметил, что граждане хотят покупать отечественную продукцию по низким ценам, а крестьяне, наоборот, заинтересованы продать свой товар подороже. В России цены на тот же картофель оказались в несколько раз выше, чем в Беларуси. Поэтому производители ориентировались на российский рынок.

Комитету государственного контроля поручено разобраться с ситуацией во всех торговых сетях и посмотреть, какой продукции не хватает.

"Если кто-то уж переживает за картофель - месяц выдержим. Но без картофеля не будем. Надо привести хранилища в порядок, положить сколько надо самого лучшего в мире картофеля, чтобы наш народ никогда не страдал от этого несчастья", - подчеркнул Лукашенко.

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