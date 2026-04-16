Глава МИД: Каракас подтверждает готовность углублять взаимодействие с Баку
Внешняя политика
- 16 апреля, 2026
- 13:28
Венесуэла привержена дальнейшему укреплению взаимовыгодных отношений с Азербайджаном.
Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто написал на своей странице в соцсети Х по итогам встречи с послом Азербайджана в этой стране Русланом Рзаевым.
"Провели встречу с послом Азербайджана Русланом Рзаевым с целью рассмотрения двусторонней повестки и ее согласования с задачами сотрудничества между нашими странами. Мы благодарим посла за его готовность к взаимодействию и разделяем его приверженность дальнейшему укреплению наших дипломатических и взаимовыгодных отношений", - написал глава МИД.
18:06
Фото
Туран Байрамов взял бронзу чемпионата Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО-5Индивидуальные
18:06
Кац: Иран стоит перед историческим выборомДругие страны
18:05
Экс-вратарь "Арсенала" и "Ювентуса" Алекс Маннингер погиб в ДТПФутбол
18:03
Пашазаде выразил соболезнования ТурцииВнешняя политика
18:02
Куюнджич выразила соболезнования в связи с гибелью сотрудника ANAMA при подрыве на минеВнешняя политика
18:00
Тюркский инвестиционный фонд выходит на глобальные стандарты управления через сеть ВБФинансы
17:56
В Азербайджане пройдет викторина о Южной КорееНаука и образование
17:51
Катерина Коп: В результате удара России по Киеву разрушены 17 многоквартирных жилых домовДругие страны
17:48
Фото