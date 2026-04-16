    Глава МИД: Каракас подтверждает готовность углублять взаимодействие с Баку

    Внешняя политика
    16 апреля, 2026
    • 13:28
    Глава МИД: Каракас подтверждает готовность углублять взаимодействие с Баку

    Венесуэла привержена дальнейшему укреплению взаимовыгодных отношений с Азербайджаном.

    Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто написал на своей странице в соцсети Х по итогам встречи с послом Азербайджана в этой стране Русланом Рзаевым.

    "Провели встречу с послом Азербайджана Русланом Рзаевым с целью рассмотрения двусторонней повестки и ее согласования с задачами сотрудничества между нашими странами. Мы благодарим посла за его готовность к взаимодействию и разделяем его приверженность дальнейшему укреплению наших дипломатических и взаимовыгодных отношений", - написал глава МИД.

    Иван Хиль Пинто Руслан Рзаев Азербайджано-венесуэльские отношения Венесуэла
    XİN rəhbəri: Venesuela Azərbaycanla qarşılıqlı fəaliyyəti dərinləşdirməyə hazırdır
    FM: Venezuela ready to deepen relations with Azerbaijan

