İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    XİN rəhbəri: Venesuela Azərbaycanla qarşılıqlı fəaliyyəti dərinləşdirməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    • 16 aprel, 2026
    • 13:39
    XİN rəhbəri: Venesuela Azərbaycanla qarşılıqlı fəaliyyəti dərinləşdirməyə hazırdır

    Venesuela Azərbaycanla qarşılıqlı faydalı münasibətlərin daha da möhkəmləndirilməsinə sadiqdir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Venesuelanın xarici işlər naziri İvan Xil Pinto Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Ruslan Rzayevlə görüşünün yekunlarına dair "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

    "İkitərəfli gündəliyi nəzərdən keçirmək və onu ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq vəzifələri ilə uzlaşdırmaq məqsədilə Azərbaycan səfiri Ruslan Rzayevlə görüş keçirdik. Qarşılıqlı fəaliyyətə hazır olduğuna görə səfirə təşəkkür edirik və onun diplomatik və qarşılıqlı faydalı münasibətlərimizin daha da möhkəmləndirilməsinə olan sadiqliyini bölüşürük", - XİN rəhbəri yazıb.

    Ruslan Rzayev İvan Xil Pinto Venesuela Azərbaycan
    Foto
    Глава МИД: Каракас подтверждает готовность углублять взаимодействие с Баку
    Foto
    FM: Venezuela ready to deepen relations with Azerbaijan

    Son xəbərlər

