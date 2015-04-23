Лукашенко: Беларусь поддерживает территориальную целостность Грузии

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Беларусь поддерживает "территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ страны". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совместной с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили пресс-конференции.

Лукашенко отметил, что "позиция Беларуси по этому вопросу остается неизменной".

Это первый визит главы Беларуси в Грузию за период независимости двух стран.

В четверг он также проведет в Тбилиси встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, председателем парламента Давидом Усупашвили, Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым.