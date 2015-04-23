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    Лукашенко: Беларусь поддерживает территориальную целостность Грузии

    Позиция Беларуси по этому вопросу остается неизменной

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Беларусь поддерживает "территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ страны". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совместной с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили пресс-конференции.

    Лукашенко отметил, что "позиция Беларуси по этому вопросу остается неизменной". 

    Это первый визит главы Беларуси в Грузию за период независимости двух стран. 

    В четверг он также проведет в Тбилиси встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, председателем парламента Давидом Усупашвили, Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым.

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