О нас

Лукашенко: Беларусь разместила у себя такое же тактическое ядерное оружие

Лукашенко: Беларусь разместила у себя такое же тактическое ядерное оружие Беларусь разместила у себя такое же тактическое ядерное оружие, как и США в странах Европы.
В регионе
24 апреля 2024 г. 16:34
Лукашенко: Беларусь разместила у себя такое же тактическое ядерное оружие

Беларусь разместила у себя такое же тактическое ядерное оружие, как и США в странах Европы.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время выступления на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

"На западных границах мы лицом к лицу стоим с НАТО. Утвержден план развертывания трехсоттысячной военной группировки на восточном фланге блока. Они называют это "поясом сдерживания". Понять бы только, кого они собираются сдерживать?", - отметил Лукашенко.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Belarus öz ərazisində taktiki nüvə silahı yerləşdirib

Самое читаемое

В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
22 апреля 2024 г. 23:52
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению
22 апреля 2024 г. 22:19
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
21 апреля 2024 г. 19:07
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
22 апреля 2024 г. 23:12
Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана
Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана
22 апреля 2024 г. 19:42
МИД России: Армения - инструмент США и ЕС для обострения ситуации на Южном Кавказе
МИД России: Армения - инструмент США и ЕС для обострения ситуации на Южном Кавказе
18 апреля 2024 г. 13:33
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
20 апреля 2024 г. 13:32
В Кыргызстане выявили канал продажи человеческих органов
В Кыргызстане выявили канал продажи человеческих органов
18 апреля 2024 г. 14:14
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
22 апреля 2024 г. 22:33
Президент ACES: Надеюсь, что Баку будет избран спортивной столицей мира
Президент ACES: Надеюсь, что Баку будет избран спортивной столицей мира
21 апреля 2024 г. 18:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi