Лукашенко: Беларусь разместила у себя такое же тактическое ядерное оружие

Беларусь разместила у себя такое же тактическое ядерное оружие, как и США в странах Европы.

Беларусь разместила у себя такое же тактическое ядерное оружие, как и США в странах Европы.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время выступления на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

"На западных границах мы лицом к лицу стоим с НАТО. Утвержден план развертывания трехсоттысячной военной группировки на восточном фланге блока. Они называют это "поясом сдерживания". Понять бы только, кого они собираются сдерживать?", - отметил Лукашенко.