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Лукашенко: Беларусь и КНР обсудят сотрудничество в сфере машиностроения

Лукашенко: Беларусь и КНР обсудят сотрудничество в сфере машиностроения Беларусь и Китай обсудят вопрос сотрудничества в сфере машиностроения и технологической модернизации отдельных направлений промышленности.
В регионе
3 июня 2025 г. 13:31
Лукашенко: Беларусь и КНР обсудят сотрудничество в сфере машиностроения

Беларусь и Китай обсудят вопрос сотрудничества в сфере машиностроения и технологической модернизации отдельных направлений промышленности.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с представителями китайских деловых кругов в Пекине.

"Завтра мы встречаемся с председателем КНР Си Цзиньпином и один из основных вопросов - это машиностроительная отрасль и технологическая модернизация отдельных направлений промышленности в Беларуси... Это идея председателя КНР Си Цзиньпина, который и в Китае, как мы видим, в мире это знают, нацелен на научно-техническую, скажем даже, революцию в машиностроении", - сказал он.

Отметим, что Лукашенко прибыл в Китай 2 июня, и его визит продлится до 4 июня.

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