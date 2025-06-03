Лукашенко: Беларусь и КНР обсудят сотрудничество в сфере машиностроения

Беларусь и Китай обсудят вопрос сотрудничества в сфере машиностроения и технологической модернизации отдельных направлений промышленности.

Беларусь и Китай обсудят вопрос сотрудничества в сфере машиностроения и технологической модернизации отдельных направлений промышленности.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с представителями китайских деловых кругов в Пекине.

"Завтра мы встречаемся с председателем КНР Си Цзиньпином и один из основных вопросов - это машиностроительная отрасль и технологическая модернизация отдельных направлений промышленности в Беларуси... Это идея председателя КНР Си Цзиньпина, который и в Китае, как мы видим, в мире это знают, нацелен на научно-техническую, скажем даже, революцию в машиностроении", - сказал он.

Отметим, что Лукашенко прибыл в Китай 2 июня, и его визит продлится до 4 июня.