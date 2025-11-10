Лукашенко: Беларусь готова к открытию границы с Литвой

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    • 10 ноября, 2025
    • 13:21
    Беларусь готова к открытию границы с Литвой и не закрывала ее.

    Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом президент страны Александр Лукашенко заявил на совещании в Минске.

    "Хочу заявить: мы готовы к открытию границы давно. Мы ее не закрывали. В течение нескольких часов она с нашей стороны может возобновить свою работу. Пограничники в целом к этому готовы", - сказал он.

    Ранее премьер Литвы Инга Ругинене заявляла о закрытии автомобильной границы с Беларусью на месяц. Она подчеркнула, что безопасность граждан является непререкаемым приоритетом правительства. Поэтому, по ее словам, необходимо закрыть границу, откуда исходят "определенные угрозы".

    В начале ноября кабмин Беларуси заявил, что движение зарегистрированных в Европе грузовиков по белорусской территории будет ограничено до конца 2027 года.

