Лукашенко: Беларусь готова к открытию границы с Литвой

Беларусь готова к открытию границы с Литвой и не закрывала ее.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом президент страны Александр Лукашенко заявил на совещании в Минске.

"Хочу заявить: мы готовы к открытию границы давно. Мы ее не закрывали. В течение нескольких часов она с нашей стороны может возобновить свою работу. Пограничники в целом к этому готовы", - сказал он.

Ранее премьер Литвы Инга Ругинене заявляла о закрытии автомобильной границы с Беларусью на месяц. Она подчеркнула, что безопасность граждан является непререкаемым приоритетом правительства. Поэтому, по ее словам, необходимо закрыть границу, откуда исходят "определенные угрозы".

В начале ноября кабмин Беларуси заявил, что движение зарегистрированных в Европе грузовиков по белорусской территории будет ограничено до конца 2027 года.