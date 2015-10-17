​Лодка с мигрантами перевернулась вблизи берегов Турции, 12 человек утонуло

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Лодка, перевозившая нелегальных мигрантов, перевернулась в Эгейском море в районе города Айваджик провинции Чанаккале на северо-западе Турции, 12 человек погибли, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Всего в лодке находились около 50 человек, которые направлялись к близлежащему греческому острову Лесбос. Береговая охрана Турции, которая была вызвана по мобильному телефону самими мигрантами, проводит спасательную операцию, 25 человек спасены.

Греция и Италия остаются ключевыми транзитными странами для мигрантов и беженцев, приезжающих в Европу. Греция, по данным Международной организации по миграции, приняла у себя 277,8 тыс. человек из Сирии, 76,6 тыс. из Афганистана, 21,5 тыс. из Ирака, свыше 14 тыс. из Пакистана и более 12,6 тыс. из Албании.

С начала октября в Грецию прибыли свыше 68 тыс. мигрантов. Большинство из них - на остров Лесбос (41954 человека). В среднем, по оценке МОМ, в Грецию ежедневно прибывают порядка 4,5 тыс. человек.