Литовская компания выделила Украине 4 млн евро на укрепление энергетики

Литовская Ignitis Group внесла 4 млн евро в Фонд энергетической поддержки Украины.

Литовская Ignitis Group внесла 4 млн евро в Фонд энергетической поддержки Украины.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Средства пойдут на оборудование для создания 120 МВт мощностей, чтобы восстановить энергетическую инфраструктуру страны.

Новые мощности позволят обеспечить электроэнергией около 420 тыс. домохозяйств, что особенно важно на фоне предстоящих холодов и продолжающихся атак на энергетические объекты Украины.

Фонд был создан для оказания финансовой помощи в восстановлении критической инфраструктуры страны.

Ранее данная компания поставила для Украины несколько партий трансформаторов, генераторов и другого оборудования для восстановления энергосетей.