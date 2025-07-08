О нас

Лишенный депутатской неприкосновенности Саргсян явился в СК Армении

Лишенный депутатской неприкосновенности Саргсян явился в СК Армении Депутат от фракции "Армения" Артур Саркисян, которого сегодня парламент страны лишил депутатской неприкосновенности, добровольно явился к Следственному комитету, чтобы его задержали.
В регионе
8 июля 2025 г. 17:21
Лишенный депутатской неприкосновенности Саргсян явился в СК Армении

Депутат от фракции "Армения" Артур Саркисян, которого сегодня парламент страны лишил депутатской неприкосновенности, добровольно явился к Следственному комитету, чтобы его задержали.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом парламентарий заявил журналистам перед зданием СК.

Его намерены подвергнуть уголовному преследованию в рамках дела о попытке силового захвата власти и подготовке теракта, по которому ранее арестовали архиепископа Баграта Галстаняна. Сегодня же прокуратура представит ходатайство о его аресте.

Саркисян убежден, что после лишения неприкосновенности, парламент даст согласие на его арест. Потому депутат решил не дожидаться решения коллег от фракции власти, попрощался с семьей и пришел к следственному органу.

"Мы имеем дело с диктатурой, но это не должно разочаровывать нас. Это мой второй арест, но я продолжаю бороться и призываю к этому всех соотечественников", - сказал депутат.

Генпрокурор республики Анна Вардапетян сегодня в парламенте заявила о том, что прокуратура ходатайствует о лишении свободы Саркисяна, но не настаивает на помещении его под стражу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Deputat toxunulmazlığından məhrum edilmiş Sarqsyan Ermənistanın İstintaq Komitəsinə gedib

Экслюзивные новости

Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
2 июля 2025 г. 15:20
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
2 июля 2025 г. 09:05
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
1 июля 2025 г. 18:36
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
1 июля 2025 г. 13:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi