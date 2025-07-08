Лишенный депутатской неприкосновенности Саргсян явился в СК Армении

Депутат от фракции "Армения" Артур Саркисян, которого сегодня парламент страны лишил депутатской неприкосновенности, добровольно явился к Следственному комитету, чтобы его задержали.

Депутат от фракции "Армения" Артур Саркисян, которого сегодня парламент страны лишил депутатской неприкосновенности, добровольно явился к Следственному комитету, чтобы его задержали.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом парламентарий заявил журналистам перед зданием СК.

Его намерены подвергнуть уголовному преследованию в рамках дела о попытке силового захвата власти и подготовке теракта, по которому ранее арестовали архиепископа Баграта Галстаняна. Сегодня же прокуратура представит ходатайство о его аресте.

Саркисян убежден, что после лишения неприкосновенности, парламент даст согласие на его арест. Потому депутат решил не дожидаться решения коллег от фракции власти, попрощался с семьей и пришел к следственному органу.

"Мы имеем дело с диктатурой, но это не должно разочаровывать нас. Это мой второй арест, но я продолжаю бороться и призываю к этому всех соотечественников", - сказал депутат.

Генпрокурор республики Анна Вардапетян сегодня в парламенте заявила о том, что прокуратура ходатайствует о лишении свободы Саркисяна, но не настаивает на помещении его под стражу.