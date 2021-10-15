Лидеры стран СНГ приняли заявление в связи с 30-летием Содружества

Лидеры государств - участников СНГ считают возможным дальнейшее углубление экономической интеграции в рамках Содружества и выступают за усиление его позиций в мире.

Лидеры государств - участников СНГ считают возможным дальнейшее углубление экономической интеграции в рамках Содружества и выступают за усиление его позиций в мире.

"Считаем нашей общей задачей дальнейшую реализацию потенциала Содружества, усиление его позиций на международной арене и обеспечение его дальнейшего динамичного развития".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении глав государств - участников СНГ по случаю 30-летия образования Содружества.

В документе отмечено, что лидеры стран СНГ рассматривают торгово-экономическое взаимодействие как ключевой фактор дальнейшего углубления экономической интеграции и устойчивого развития государств СНГ.

Главы государств заявили, что считают необходимым направить усилия на стабильный экономический рост за счет развития зеленой экономики, цифровизации, промышленной кооперации, широкого применения инноваций, развития международных транспортных коридоров, комплексного и рационального использования имеющихся природных и экономических ресурсов, поддержки малого и среднего бизнеса, улучшения системы содействия занятости населения, создания благоприятных условий для граждан государств СНГ, осуществляющих трудовую деятельность в странах содружества, а также наращивания сотрудничества между деловыми кругами и расширения партнерских связей в рамках мировой экономической системы.