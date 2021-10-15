О нас
Report Georgia
Аудио новости

Лидеры стран СНГ приняли заявление в связи с 30-летием Содружества

Лидеры стран СНГ приняли заявление в связи с 30-летием Содружества Лидеры государств - участников СНГ считают возможным дальнейшее углубление экономической интеграции в рамках Содружества и выступают за усиление его позиций в мире.
В регионе
15 октября 2021 г. 15:37
Лидеры стран СНГ приняли заявление в связи с 30-летием Содружества

Лидеры государств - участников СНГ считают возможным дальнейшее углубление экономической интеграции в рамках Содружества и выступают за усиление его позиций в мире.

"Считаем нашей общей задачей дальнейшую реализацию потенциала Содружества, усиление его позиций на международной арене и обеспечение его дальнейшего динамичного развития".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении глав государств - участников СНГ по случаю 30-летия образования Содружества.

В документе отмечено, что лидеры стран СНГ рассматривают торгово-экономическое взаимодействие как ключевой фактор дальнейшего углубления экономической интеграции и устойчивого развития государств СНГ.

Главы государств заявили, что считают необходимым направить усилия на стабильный экономический рост за счет развития зеленой экономики, цифровизации, промышленной кооперации, широкого применения инноваций, развития международных транспортных коридоров, комплексного и рационального использования имеющихся природных и экономических ресурсов, поддержки малого и среднего бизнеса, улучшения системы содействия занятости населения, создания благоприятных условий для граждан государств СНГ, осуществляющих трудовую деятельность в странах содружества, а также наращивания сотрудничества между деловыми кругами и расширения партнерских связей в рамках мировой экономической системы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке MDB-nin 30 illiyinə dair bəyanat verilib

Самое читаемое

Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве с банковскими картами
ФотоПолиция задержала подозреваемых в мошенничестве с банковскими картами
13 октября 2021 г. 11:54
Тяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии
ФотоТяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии
13 октября 2021 г. 08:49
Тяжелое ДТП в Баку: 16 пострадавших помещены в больницу
Тяжелое ДТП в Баку: 16 пострадавших помещены в больницу
13 октября 2021 г. 11:39
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
8 октября 2021 г. 17:29
Названы имена погибших в ДТП с участием автобуса, 25 человек получили ранения
Названы имена погибших в ДТП с участием автобуса, 25 человек получили ранения
13 октября 2021 г. 16:13
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до девяти человек
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до девяти человек
9 октября 2021 г. 17:45
В Москве завершилась встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
ФотоВ Москве завершилась встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
13 октября 2021 г. 13:35
МВД Азербайджана прокомментировал информацию о похищении детей из школ
МВД Азербайджана прокомментировал информацию о похищении детей из школ
13 октября 2021 г. 12:56
Президент Азербайджана выступил на заседании высокого уровня Движения неприсоединения
Президент Азербайджана выступил на заседании высокого уровня Движения неприсоединения
11 октября 2021 г. 23:02
Ко Дню рождения старейшего дипломата Азербайджана
ФотоКо Дню рождения старейшего дипломата Азербайджана
14 октября 2021 г. 10:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi