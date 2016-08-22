Лидеры Италии, Германии и Франции обсудят последствия Brexit и будущее ЕС

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Будущее ЕС и вопросы безопасности в Европе станут основными темами дискуссии на встрече лидеров Италии, Германии и Франции, которая пройдет в понедельник на острове Вентотене.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель правительства Франции Стефан Ле Фоль.

Премьер-министр Италии Маттео Ренци, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в понедельник вечером проведут встречу на небольшом итальянском острове Вентотене в Тирренском море. Саммит станет уже вторым неформальным совещанием в таком формате: впервые Ренци, Меркель и Олланд собрались 27 июня в Берлине, чтобы обсудить последствия референдума о выходе Великобритании из Евросоюза.

"Это важный саммит, который позволит обсудить не только последствия Brexit, но и европейский проект в целом", - сказал Ле Фоль на брифинге по итогам заседания французского Кабмина.

По его словам, одной из главных тем станет обеспечение безопасности в Европе. Кроме того, речь идет о вопросах инвестиций и экономического роста, проблемах европейской молодежи, культурного сотрудничества и обеспечения перехода на возобновляемые источники энергии.

Ле Фоль также отметил, что встреча станет необходимым этапом подготовки к саммиту ЕС, который пройдет 16 сентября в Братиславе без участия Великобритании.