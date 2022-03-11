Лидеры ЕС не согласились на статус страны-кандидата для Украины

Лидеры Европейского союза утвердили выводы, в которых заявили о намерении и дальше укреплять связи и партнерство с Украиной, о предоставлении стране статуса кандидата на членство в ЕС речь не идет.

Лидеры Европейского союза утвердили выводы, в которых заявили о намерении и дальше укреплять связи и партнерство с Украиной, о предоставлении стране статуса кандидата на членство в ЕС речь не идет.

Как передает Report, соответствующие выводы были приняты в рамках неформального саммита ЕС, который проходит 10-11 марта в Версале (Франция). Обсуждение украинского вопроса началось в 21.30 четверга (22.30 по бакинскому времени) и закончилось в 2.30 пятницы (3:30 по бакинскому времени).

"Европейский Совет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, как указано в Соглашении об ассоциации. 28 февраля 2022 года, реализуя право Украины на выбор своей судьбы, президент Украины подал заявку страны на вступление в Европейский Союз. Совет действовал быстро и предложил Комиссии представить свое мнение по этому заявлению в соответствии с соответствующими положениями договоров. В ожидании этого и без промедления мы будем еще больше укреплять наши связи и углублять наше партнерство, чтобы поддержать Украину в ее движении по европейскому пути. Украина принадлежит нашей европейской семье", - сказано в резолюции.

Кроме того, в документе идет о том, что лидеры ЕС воздают «должное народу Украины за его мужество в защите своей страны и наших общих ценностей свободы и демократии». «Мы не оставим их одних. ЕС и его государства-члены будут продолжать оказывать скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку. Мы полны решимости оказать поддержку восстановлению демократической Украины после того, как прекратится натиск России. Мы полны решимости еще больше усилить наше давление на Россию и Беларусь. Мы обеспечим полное выполнение принятых нами санкций и остаемся готовыми быстро действовать с дальнейшими санкциями по мере необходимости», - говорится в выводах.

Также лидеры ЕС констатировали, что предложили временную защиту «всем беженцам войны из Украины». "Мы воздаем должное европейским странам, особенно на границе с Украиной, за проявленную огромную солидарность в принятии украинских беженцев от войны. ЕС и его государства-члены будут продолжать проявлять солидарность и оказывать гуманитарную, медицинскую и финансовую поддержку всем беженцам и странам, принимающим их", - говорится в выводах.

В этой связи лидеры призвали к тому, чтобы путем быстрого принятия предложения о Сплоченных действиях для беженцев в Европе (Cohesion’s Action for Refugees in Europe (CARE) и через ReactEU средства были предоставлены без промедления. «Мы призываем Россию полностью соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву. Она должна обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к пострадавшим и внутренне перемещенным лицам в Украине, а также обеспечить безопасный проход для тех гражданских лиц, которые хотят уехать», - отмечается в выводах.