Лидер оппозиции: Не буду участвовать в организованных Пашиняном выборах

Вазген Манукян представлен от 17 оппозиционных партий в качестве будущего премьер-министра после отставки главы кабмина Армении

Лидер армянской оппозиции Вазген Манукян, который представлен от 17 оппозиционных партий в качестве будущего премьер-министра после отставки главы кабмина Никола Пашиняна, не станет участвовать во внеочередных парламентских выборах, организованных действующим премьером. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением он выступил во вторник.

"Нет такой конфигурации, возможности, чтобы я принял участие в выборах, организованных этим Николом Пашиняном. Такое просто невозможно", - заявил он.