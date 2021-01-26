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Лидер оппозиции: Не буду участвовать в организованных Пашиняном выборах

Лидер оппозиции: Не буду участвовать в организованных Пашиняном выборах Вазген Манукян представлен от 17 оппозиционных партий в качестве будущего премьер-министра после отставки главы кабмина Армении
В регионе
26 января 2021 г. 15:38
Лидер оппозиции: Не буду участвовать в организованных Пашиняном выборах
Никол Пашинян

Лидер армянской оппозиции Вазген Манукян, который представлен от 17 оппозиционных партий в качестве будущего премьер-министра после отставки главы кабмина Никола Пашиняна, не станет участвовать во внеочередных парламентских выборах, организованных действующим премьером. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением он выступил во вторник.

"Нет такой конфигурации, возможности, чтобы я принял участие в выборах, организованных этим Николом Пашиняном. Такое просто невозможно", - заявил он.

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