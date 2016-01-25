​Левон Тер-Петросян прооперирован в США

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Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Первый президент Армении Левон Тер-Петросян прооперирован в больнице Glendale Memorial в городе Глендел США в связи с раком кишечника, cообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
После получения постоперационного лечения 24 января Тер-Петросян был выписан из больницы и в настоящее время выздоравливает в доме у родственников.
Ранее армянские СМИ сообщили, что бывший президент Армении Левон Тер-Петросян, отложив свадьбу сына, отбыл в США на лечение 9 января.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости