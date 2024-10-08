Леван Мамаладзе: Санкции против Грузии говорят об усилении давления США и Запада перед выборами

США и страны Запада усиливают давление на Грузию в преддверии предстоящих 26 октября выборов, о чем свидетельствуют введенные санкции.

США и страны Запада усиливают давление на Грузию в преддверии предстоящих 26 октября выборов, о чем свидетельствуют введенные санкции.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал политолог Леван Мамаладзе.

По его словам, подобными шагами они пытаются повлиять на предстоящие выборы: "Они думают, что это поможет прийти к власти лицам, поддерживаемым Западом и США. Но это прямое вмешательство во внутреннюю политику Грузии. Мы понимаем, что Грузия - маленькая страна по сравнению с США, но несмотря на это, проводит независимую политику. Однако США хотят разрушить внутреннюю политику Грузии и привести к власти тех, кто будет плясать под их дудку".

По его мнению, здесь налицо столкновение интересов, и Грузия находится в самом эпицентре этого столкновения: "Грузинский народ будет защищать свои национальные интересы".

Мамаладзе считает, что цель США - помешать Грузии стать частью крупных проектов: "Они не хотят, чтобы мы налаживали отношения с Китаем и реализовывали крупные проекты, в том числе Шелковый путь. Грузия защищает и будет защищать свой суверенитет. Ведь США до сих пор не сдержали ни одного обещания и Грузия уже не верит в них".