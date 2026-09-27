Леван Мамаладзе: Попытки подорвать грузино-азербайджанскую дружбу очевидны

Дружественные отношения Грузии и Азербайджана имеют огромное значение для сохранения мира и стабильности на Кавказе.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил руководитель Центра стратегического планирования Грузии, политолог Леван Мамаладзе.

По его словам, сегодня можно заметить попытки подрыва грузино-азербайджанской дружбы, однако эти неоднозначные действия не должны нанести ущерб стратегическому партнерству двух стран.

"Мир на Кавказе зависит от крепости грузино-азербайджанской дружбы. Попытка подорвать эту дружбу уже очевидна", - заявил Л. Мамаладзе.

Политологи считает, что все спорные вопросы должны обсуждаться на основе взаимопонимания, уважения и в рамках дипломатии.

"С Азербайджаном должны быть только дружественные отношения. Никто не имеет права превращать существующие стратегические отношения в конфронтацию, ставя под угрозу мир и суверенитет наших стран", - отметил Мамаладзе.

Политолог также подчеркнул важность извлечения уроков из прежних конфликтов и сохранения исторической памяти.