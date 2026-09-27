Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Леван Мамаладзе: Попытки подорвать грузино-азербайджанскую дружбу очевидны

    В регионе
    • 27 сентября, 2026
    • 18:01
    Леван Мамаладзе: Попытки подорвать грузино-азербайджанскую дружбу очевидны

    Дружественные отношения Грузии и Азербайджана имеют огромное значение для сохранения мира и стабильности на Кавказе.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил руководитель Центра стратегического планирования Грузии, политолог Леван Мамаладзе.

    По его словам, сегодня можно заметить попытки подрыва грузино-азербайджанской дружбы, однако эти неоднозначные действия не должны нанести ущерб стратегическому партнерству двух стран.

    "Мир на Кавказе зависит от крепости грузино-азербайджанской дружбы. Попытка подорвать эту дружбу уже очевидна", - заявил Л. Мамаладзе.

    Политологи считает, что все спорные вопросы должны обсуждаться на основе взаимопонимания, уважения и в рамках дипломатии.

    "С Азербайджаном должны быть только дружественные отношения. Никто не имеет права превращать существующие стратегические отношения в конфронтацию, ставя под угрозу мир и суверенитет наших стран", - отметил Мамаладзе.

    Политолог также подчеркнул важность извлечения уроков из прежних конфликтов и сохранения исторической памяти.

    Азербайджано-грузинские отношения Южный Кавказ
    Levan Mamaladze: Gürcüstan-Azərbaycan dostluğunu sarsıtmaq cəhdləri görünür
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:47

    В Ясамальском и Низаминском районах Баку временно ограничат подачу электроэнергии

    Энергетика
    05:15

    WSJ: США не планируют продавать оружие Китаю

    Другие страны
    04:57

    Полиция Великобритании проверяет возможную связь Ирана с заговором на базе Фэрфорд

    Другие страны
    04:23

    Трамп заявил о строительстве новых НПЗ в США

    Другие страны
    03:46

    Трамп: Победа США над Ираном приведет к снижению цен на нефть

    Другие страны
    03:19

    Власти Великобритании национализируют железнодорожного оператора Avanti West Coast

    Другие страны
    03:01
    Фото
    Видео

    При пожаре на Имишлинском заводе запасы продукции не пострадали - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    02:54

    Президент США допустил удары по Ирану до или после выборов в Конгресс

    Другие страны
    02:20

    Трамп допустил запрет на экспорт дизельного топлива из США

    Другие страны
    Лента новостей