Летевший из Владивостока в Хабаровск самолет совершил экстренную посадку
В регионе
- 23 февраля, 2026
- 16:23
Самолет, летевший из Владивостока в Хабаровск, совершил экстренную посадку.
Как передает Report, об этом сообщает telegram-канал 112, на борту находились 74 пассажира.
Предварительной причиной экстренной ситуации стали проблемы с гидравлической системой.
Детали уточняются.
