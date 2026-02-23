Летевший из Владивостока в Хабаровск самолет совершил экстренную посадку

Самолет, летевший из Владивостока в Хабаровск, совершил экстренную посадку.

Как передает Report, об этом сообщает telegram-канал 112, на борту находились 74 пассажира.

Предварительной причиной экстренной ситуации стали проблемы с гидравлической системой.

Детали уточняются.