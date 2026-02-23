Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Летевший из Владивостока в Хабаровск самолет совершил экстренную посадку

    В регионе
    • 23 февраля, 2026
    • 16:23
    Летевший из Владивостока в Хабаровск самолет совершил экстренную посадку

    Самолет, летевший из Владивостока в Хабаровск, совершил экстренную посадку.

    Как передает Report, об этом сообщает telegram-канал 112, на борту находились 74 пассажира.

    Предварительной причиной экстренной ситуации стали проблемы с гидравлической системой.

    Детали уточняются.

