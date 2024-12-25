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Летевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау

Летевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау В Актау на месте крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана.
В регионе
25 декабря 2024 г. 11:11
Летевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку-Грозный № J2-8243, совершил вынужденную посадку в 3 км недалеко от города Актау.

Как Report сообщает со ссылкой на авиакомпанию, что предварительной информации, причиной инцидента стало столкновение самолета со стаей птиц.

Дополнительная информация о происшествии будет предоставлена общественности.

11:07

Сообщается об имеющихся выживших из находящихся на борту 67 пассажиров и 5 членов экипажа.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

В Актау на месте крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана.

Отмечается, что самолет Embraer 190 принадлежит AZAL.

"По прибытии обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара. Уточняется информация о пострадавших, предварительно сообщается, что имеются выжившие", - заявили в МЧС.

11.00

В Актау упал самолет, летевший из Баку в Грозный, случился пожар.

Как передает Report, эту информацию подтвердили в диспетчерской службе.

Уточняется, что он упал недалеко от аэропорта казахстанского города Актау.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоBakıdan Qroznıya uçan təyyarə Aktauda düşüb
Версия на английском языке Plane flying from Baku to Grozny crashes in Aktau

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