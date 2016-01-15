​Летчики российской базы в Армении приступили к полетам на истребителях МиГ-29

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ На военном аэродроме в Армении начались практические занятия по летной подготовке молодых пилотов российской авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа России.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, летчики отработают полеты на современных истребителях четвертого поколения МиГ-29 в сложных метеоусловиях на высотах 4-5 км над уровнем моря.

Молодые пилоты истребителей МиГ-29 после завершения начальной одиночной подготовки в середине февраля приступят к отработке простого и сложного пилотирования в горной местности в одиночном порядке и в составе звеньев.