​Леонид Якубович: Гейдар Алиев оставил огромный след в моей жизни

​Леонид Якубович https://report.az/storage/news/75078c2802141deae65745fca7c1f8d9/f0900376-54dd-443e-8d62-a53f04fc972f_292.jpg

"В свое время я имел честь и удовольствие получить аудиенцию Гейдара Алиева. Это был совершенно фантастический человек, который произвел на меня настолько потрясающее впечатление, что я до сих пор вижу эту встречу перед глазами так, будто это было вчера. Немногие люди потом производили на меня такое впечатление".

Об этом российскому бюро Report заявил советский и российский телеведущий, народный артист РФ Леонид Якубович.

"Гейдар Алиев был удивительной личностью. Я так думаю, что на востоке его знают и ценят гораздо больше. И менталитет, и тонкость понимания человека на востоке глубже, чем на западе. Тем не менее, я невероятно счастлив от того, что видел этого человека. Было совсем немного в моей жизни людей, о которых я могу так говорить. Огромное количество людей, с которыми встречался, такое впечатление на меня не произвели", - сказал он.

"До сих пор помню, каким удивительным образом он умел вести беседу – практически ничего не спрашивая, совершенно не пытаясь заставить меня о чем-то говорить, между тем, я рассказал ему все и даже сам не понимал, зачем этого делал. Гейдар Алиев оставил огромный след в моей жизни", - заключил Л.Якубович.