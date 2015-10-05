 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Легкомоторный самолет упал на западе Украины, два человека погибли

    Самолет Zodiak СН-601 упал во время учебно-тренировочного полета в районе села Цунив в Львовской области

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Легкомоторный самолет упал во Львовской области, погибли два человека.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает госслужба Украины по ЧС.

    Авария произошла накануне во время учебно-тренировочного полета.

    "Произошло падение легкомоторного самолета Zodiak СН-601 без последующего горения, который совершал полет из аэродрома авиационно-спортивного клуба общества содействия обороне Украины из села Цунив. Погибли два человека (пилот и пассажир)", - говорится в сообщении.

    Причина и обстоятельства падения устанавливаются. По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi