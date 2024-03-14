Легион "Свобода России" призвал жителей Курской и Белгородской областей выехать за пределы регионов

Легион "Свобода России" призвал мирных жителей Курской и Белгородской областей с 21:00 до 07:00 выехать за пределы регионов, чтобы не попасть под массированную атаку по российским войскам.

Легион "Свобода России" призвал мирных жителей Курской и Белгородской областей с 21:00 до 07:00 выехать за пределы регионов, чтобы не попасть под массированную атаку по российским войскам.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении легиона в Telegram.

"В связи с проведением ограниченной военной операции на территории Курской и Белгородской областей, мы призываем к срочной эвакуации жителей следующих населенных пунктов в приграничных районах. Сохраните свои жизни и жизни ваших детей!" – отмечается в сообщении.

Бойцы заявляют, что войска РФ прячутся между гражданскими, поэтому они открывают для людей гуманитарный коридор с 21:00 14 марта до 7:00 15 марта. "После этого мы начинаем массированную атаку по военным в указанных на карте на фото населенных пунктах", - добавили они.