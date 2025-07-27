Легендарный грузинский борец задержан по обвинению в домашнем насилии

Бывший депутат парламента Грузии и легендарный борец вольного стиля Лука Куртанидзе задержан правоохранительными органами.

Бывший депутат парламента Грузии и легендарный борец вольного стиля Лука Куртанидзе задержан правоохранительными органами.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию официально подтвердило Министерство внутренних дел Грузии.

По данным ведомства, Куртанидзе задержан по обвинению по статьям 126 (домашнее насилие) и 381 (неисполнение судебного решения) Уголовного кодекса Грузии.

Поводом для задержания стало видео, распространившееся сегодня в социальных сетях, на котором зафиксированы действия насильственного характера в отношении его бывшей супруги Хатуны Макарадзе. Именно эти кадры послужили основанием для ареста.