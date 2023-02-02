О нас

Лаврова, Конашенкова и Небензю вызвали в суд по делу автора Telegram-канала

Лаврова, Конашенкова и Небензю вызвали в суд по делу автора Telegram-канала Тимирязевский районный суд Москвы выписал повестки о вызове на заседание главу МИД России Сергея Лаврова, официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова и постпреда при ООН Василия Небензи по делу автора Telegram-канала "Протестный МГУ" Дмитрия И
В регионе
2 февраля 2023 г. 14:52
Лаврова, Конашенкова и Небензю вызвали в суд по делу автора Telegram-канала

Тимирязевский районный суд Москвы выписал повестки о вызове на заседание главу МИД России Сергея Лаврова, официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова и постпреда при ООН Василия Небензи по делу автора Telegram-канала "Протестный МГУ" Дмитрия Иванова.

Как передает Report, об этом РБК сообщили в пресс-службе суда. Вызвать чиновников на заседание потребовала защита, поскольку обвинение основано на их заявлениях.

"Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав, судом были выписаны повестки", - сообщили в пресс-службе Тимирязевского районного суда. В Facebook адвоката Иванова Марии Эйсмонт опубликованы сами извещения.

В суде пояснили, что "непосредственно судом указанные лица не вызываются", их явку должна обеспечить сторона защиты. Эйсмонт заявила, что с юридической точки зрения Лавров, Коношенков и Небензя являются свидетелями по делу.

Иванов обвиняют в распространении фейков об армии по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК), он находится в СИЗО. Ему грозит до 10-ти лет лишения свободы. Следствие сочло фейками сообщения об убийствах мирного населения и разрушении гражданской инфраструктуры Украины. Защита поясняла, что в данном случае информацию, которой противоречили высказывания Иванова, транслировали вышеуказанные чиновники.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Президент Румынии прибыл с официальным визитом в Азербайджан
ФотоПрезидент Румынии прибыл с официальным визитом в Азербайджан
2 февраля 2023 г. 15:27
Президент Азербайджана принял представителя государственного секретаря США
Президент Азербайджана принял представителя государственного секретаря США
2 февраля 2023 г. 14:55
СГБ: Распространяются неуточненные сведения о теракте в Иране
СГБ: Распространяются неуточненные сведения о теракте в Иране
31 января 2023 г. 14:17
282 человека стали жертвами мин после окончания Отечественной войны
282 человека стали жертвами мин после окончания Отечественной войны
31 января 2023 г. 14:10
Азербайджан представил в Международный суд новые факты установки мин Арменией
Азербайджан представил в Международный суд новые факты установки мин Арменией
31 января 2023 г. 13:46
В Международном суде ООН начались слушания по иску Азербайджана против Армении
В Международном суде ООН начались слушания по иску Азербайджана против Армении
31 января 2023 г. 13:26
МИД Азербайджана предупредил граждан, желающих посетить Иран
МИД Азербайджана предупредил граждан, желающих посетить Иран
31 января 2023 г. 11:40
Алекберли: Возвращение соотечественников в Западный Азербайджан сыграет важную роль в установлении мира в регионе
Алекберли: Возвращение соотечественников в Западный Азербайджан сыграет важную роль в установлении мира в регионе
31 января 2023 г. 11:33
Президент Азербайджана: Самая большая ценность наших отношений с Венгрией заключается во взаимном доверии и в совместной деятельности
Президент Азербайджана: Самая большая ценность наших отношений с Венгрией заключается во взаимном доверии и в совместной деятельности
30 января 2023 г. 22:26
Президент: Основополагающие факторы, связывающие Азербайджан и Венгрию, — это наши общие взгляды на мир
Президент: Основополагающие факторы, связывающие Азербайджан и Венгрию, — это наши общие взгляды на мир
30 января 2023 г. 22:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi