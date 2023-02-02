Лаврова, Конашенкова и Небензю вызвали в суд по делу автора Telegram-канала

Тимирязевский районный суд Москвы выписал повестки о вызове на заседание главу МИД России Сергея Лаврова, официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова и постпреда при ООН Василия Небензи по делу автора Telegram-канала "Протестный МГУ" Дмитрия И

Тимирязевский районный суд Москвы выписал повестки о вызове на заседание главу МИД России Сергея Лаврова, официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова и постпреда при ООН Василия Небензи по делу автора Telegram-канала "Протестный МГУ" Дмитрия Иванова.

Как передает Report, об этом РБК сообщили в пресс-службе суда. Вызвать чиновников на заседание потребовала защита, поскольку обвинение основано на их заявлениях.

"Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав, судом были выписаны повестки", - сообщили в пресс-службе Тимирязевского районного суда. В Facebook адвоката Иванова Марии Эйсмонт опубликованы сами извещения.

В суде пояснили, что "непосредственно судом указанные лица не вызываются", их явку должна обеспечить сторона защиты. Эйсмонт заявила, что с юридической точки зрения Лавров, Коношенков и Небензя являются свидетелями по делу.

Иванов обвиняют в распространении фейков об армии по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК), он находится в СИЗО. Ему грозит до 10-ти лет лишения свободы. Следствие сочло фейками сообщения об убийствах мирного населения и разрушении гражданской инфраструктуры Украины. Защита поясняла, что в данном случае информацию, которой противоречили высказывания Иванова, транслировали вышеуказанные чиновники.