Лавров встретился с Пашиняном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках визита в Армению встретился с и.о. премьер-министра Николом Пашиняном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках визита в Армению встретился сегодня с и.о. премьер-министра Николом Пашиняном. Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства России.



Ранее С. Лавров провел переговоры с армянским коллегой Ара Айвазяном. По завершении встречи главы МИД двух стран выступили с совместной пресс-конференцией, в ходе которой ответили на вопросы журналистов.



Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Ереван с рабочим визитом вечером 5 мая, 10-11 мая он посетит Баку.