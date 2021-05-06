Лавров встретился с Пашиняном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках визита в Армению встретился сегодня с и.о. премьер-министра Николом Пашиняном. Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства России.
Ранее С. Лавров провел переговоры с армянским коллегой Ара Айвазяном. По завершении встречи главы МИД двух стран выступили с совместной пресс-конференцией, в ходе которой ответили на вопросы журналистов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Ереван с рабочим визитом вечером 5 мая, 10-11 мая он посетит Баку.
Лавров встретился с ПашиняномЛавров встретился с Пашиняном Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках визита в Армению встретился с и.о. премьер-министра Николом Пашиняном
В регионе
6 мая 2021 г. 16:43
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках визита в Армению встретился сегодня с и.о. премьер-министра Николом Пашиняном. Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства России.
Версия на английском языке Sergey Lavrov meets Nikol Pashinyan
Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov Nikol Paşinyanla görüşüb