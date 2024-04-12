О нас

Лавров: В странах СНГ понимают, что США пытаются вторгаться во все регионы Содружества

Лавров: В странах СНГ понимают, что США пытаются вторгаться во все регионы Содружества Все делегации, принявшие участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Содружества Независимых Государств (СНГ) в Минске, показали понимание, что Соединенные Штаты и их сателлиты пытаются вторгаться во все регионы общего пространства стран С
В регионе
12 апреля 2024 г. 18:17
Лавров: В странах СНГ понимают, что США пытаются вторгаться во все регионы Содружества

Все делегации, принявшие участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Содружества Независимых Государств (СНГ) в Минске, показали понимание, что Соединенные Штаты и их сателлиты пытаются вторгаться во все регионы общего пространства стран Содружества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

В ходе пресс-конференции по итогам заседания СМИД СНГ, отвечая на вопрос, обсуждалась ли тема вмешательства внешних сил в дела стран - членов СНГ, Лавров сказал: "Да, обсуждалась на заседании в узком составе. Только что Сергей Николаевич Лебедев (генсек Содружества – ред.) об этом упомянул. Все прекрасно понимают: США и их сателлиты пытаются вторгаться во все регионы нашего общего пространства".

"Пытаются подорвать договоренности о стабилизации ситуации на Кавказе, в частности на Южном Кавказе. Не хотят позволить реализацию договоренностей, которые при содействии России были достигнуты между Арменией и Азербайджаном. Также пытаются внедряться в Центральную Азию активнейшим образом. Создают различные форматы, которые откровенно нацелены против Российской Федерации. Публично заявляется: нам необходимо добиться обеспечения реального суверенитета стран на постсоветском пространстве, добиться того, чтобы они вышли из тени Российской Федерации. Та же линия проводится и в отношении Молдовы, и во многих других точках", - перечислил он.

Вместе с тем, по словам Лаврова, партнеры России сохраняют приверженность принципам сотрудничества в рамках содружества. "Под огромным давлением [Запада] наши союзники, наши стратегические партнеры, сохраняют приверженность всем базовым принципам, на которых зиждется сотрудничество в рамках СНГ, в рамках ОДКБ, в рамках Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества", - отметил Лавров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Lavrov: MDB ölkələri anlayır ki, ABŞ quruma daxil olan bütün dövlətlərə təsir göstərməyə çalışır

Самое читаемое

Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
6 апреля 2024 г. 10:26
В Нахчыване выплачены пенсии за апрель
В Нахчыване выплачены пенсии за апрель
5 апреля 2024 г. 20:19
В Калининградской области на борту российского военного корабля произошел пожар
В Калининградской области на борту российского военного корабля произошел пожар
8 апреля 2024 г. 16:25
Политолог: Обещание военной помощи Армении в Брюсселе - угроза для Южного Кавказа
Политолог: Обещание военной помощи Армении в Брюсселе - угроза для Южного Кавказа
6 апреля 2024 г. 15:55
В Ростовской области произошел подрыв трубопровода, загрузка танкеров остановлена
В Ростовской области произошел подрыв трубопровода, загрузка танкеров остановлена
6 апреля 2024 г. 13:40
В Баку убита 34-летняя женщина
В Баку убита 34-летняя женщина
6 апреля 2024 г. 01:18
МИД Азербайджана ответил Армении
МИД Азербайджана ответил Армении
6 апреля 2024 г. 16:24
Число жертв взрыва на тбилисском стрельбище достигло четырех человек
Число жертв взрыва на тбилисском стрельбище достигло четырех человек
7 апреля 2024 г. 21:04
В Баку перевернулся перевозивший битум большегруз
ФотоВ Баку перевернулся перевозивший битум большегруз
6 апреля 2024 г. 14:10
Фенербахче выступил с заявлением после срыва матча за Суперкубок Турции
"Фенербахче" выступил с заявлением после срыва матча за Суперкубок Турции
8 апреля 2024 г. 04:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi