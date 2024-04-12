Лавров: В странах СНГ понимают, что США пытаются вторгаться во все регионы Содружества

Все делегации, принявшие участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Содружества Независимых Государств (СНГ) в Минске, показали понимание, что Соединенные Штаты и их сателлиты пытаются вторгаться во все регионы общего пространства стран С

Все делегации, принявшие участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Содружества Независимых Государств (СНГ) в Минске, показали понимание, что Соединенные Штаты и их сателлиты пытаются вторгаться во все регионы общего пространства стран Содружества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

В ходе пресс-конференции по итогам заседания СМИД СНГ, отвечая на вопрос, обсуждалась ли тема вмешательства внешних сил в дела стран - членов СНГ, Лавров сказал: "Да, обсуждалась на заседании в узком составе. Только что Сергей Николаевич Лебедев (генсек Содружества – ред.) об этом упомянул. Все прекрасно понимают: США и их сателлиты пытаются вторгаться во все регионы нашего общего пространства".

"Пытаются подорвать договоренности о стабилизации ситуации на Кавказе, в частности на Южном Кавказе. Не хотят позволить реализацию договоренностей, которые при содействии России были достигнуты между Арменией и Азербайджаном. Также пытаются внедряться в Центральную Азию активнейшим образом. Создают различные форматы, которые откровенно нацелены против Российской Федерации. Публично заявляется: нам необходимо добиться обеспечения реального суверенитета стран на постсоветском пространстве, добиться того, чтобы они вышли из тени Российской Федерации. Та же линия проводится и в отношении Молдовы, и во многих других точках", - перечислил он.

Вместе с тем, по словам Лаврова, партнеры России сохраняют приверженность принципам сотрудничества в рамках содружества. "Под огромным давлением [Запада] наши союзники, наши стратегические партнеры, сохраняют приверженность всем базовым принципам, на которых зиждется сотрудничество в рамках СНГ, в рамках ОДКБ, в рамках Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества", - отметил Лавров.