    • 01 сентября, 2025
    • 19:55
    Лавров: Участники встреч ШОС нацелены на отстаивание интересов своих стран

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал главным результатом саммитов ШОС и ШОС+ в Тяньцзине готовность их участников к отстаиванию национальных интересов.

    Как передает Report, об этом глава российского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопросы журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

    "Эта вот решимость, не поддаваясь на провокации, отстаивая свои права в полном соответствии с международным правом, с уставом ООН и с принципами международной валютно-финансовой торговой системы, которую и сам Запад продвигал в свое время, эта решимость, нацеленность на отстаивание своих законных интересов, она налицо", - заявил Лавров.

    Отметим, что саммит стран ШОС и ШОС+ с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и руководителей более чем 20 государств начал работу в воскресенье в городе Тяньцзинь (Северный Китай). Как отмечал помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь, это самый масштабный форум объединения за всю историю его существования.

    Lavrov: ŞƏT görüşünün iştirakçıları ölkələrinin maraqlarını müdafiə edirlər

