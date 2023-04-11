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Лавров: Транспортный коридор Север-Юг активно реализуется

Лавров: Транспортный коридор Север-Юг активно реализуется Транспортный коридор Север-Юг активно реализуется.
В регионе
11 апреля 2023 г. 16:02
Лавров: Транспортный коридор Север-Юг активно реализуется

Транспортный коридор Север-Юг активно реализуется.

Как сообщает российское бюро Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на встрече с главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу.

"Север-Юг активно реализуется. По его завершению будет сформирована быстрая и устойчивая связь между Балтийским морем и Персидским заливом, Индийском океаном, что существенно сократит издержки для торговли во всем нашем евразийском континенте",- сказал глава МИД России.

Лавров также отметил необходимость углубления сотрудничества прикаспийских стран:

"На каспийском направлении в качестве ключевой задачи видим скорейшее претворение в жизнь пятисторонних договоренностей, которые были сформулированы по итогам 6-го Прикаспийского саммита и второго Каспийского экономического форума. Исходим из того, что регулярные встречи министров иностранных дел каспийской пятерки будут способствовать углублению сотрудничества в регионе",- отметил глава МИД РФ.

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Версия на английском языке Lavrov: North-South transport corridor being actively implemented
Версия на азербайджанском языке Lavrov: “Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizi fəal şəkildə həyata keçirilir”

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