Лавров: Транспортный коридор Север-Юг активно реализуется

Транспортный коридор Север-Юг активно реализуется.

Транспортный коридор Север-Юг активно реализуется.

Как сообщает российское бюро Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на встрече с главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу.



"Север-Юг активно реализуется. По его завершению будет сформирована быстрая и устойчивая связь между Балтийским морем и Персидским заливом, Индийском океаном, что существенно сократит издержки для торговли во всем нашем евразийском континенте",- сказал глава МИД России.

Лавров также отметил необходимость углубления сотрудничества прикаспийских стран:

"На каспийском направлении в качестве ключевой задачи видим скорейшее претворение в жизнь пятисторонних договоренностей, которые были сформулированы по итогам 6-го Прикаспийского саммита и второго Каспийского экономического форума. Исходим из того, что регулярные встречи министров иностранных дел каспийской пятерки будут способствовать углублению сотрудничества в регионе",- отметил глава МИД РФ.