Лавров: США прилагают активные дипломатические усилия по Украине
В регионе
- 03 сентября, 2025
- 03:44
Вашингтон прилагает активные дипломатические усилия по разрешению украинского кризиса, контакты президентов России и США носят содержательный характер.
Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Kompas.
"В последнее время активные дипломатические усилия в украинском контексте прилагает американская администрация во главе с президентом США Дональдом Трампом", - заметил глава МИД РФ.
Он напомнил, что 15 августа на Аляске прошла встреча президента России Владимира Путина и Трампа, в ходе которой была проведена "весьма полезная беседа по украинскому и другим вопросам".
Кроме того, у глав государств состоялось "несколько содержательных телефонных разговоров", добавил министр.
Последние новости
04:50
Конгресс США опубликовал материалы по делу ЭпштейнаДругие страны
04:16
Великобритания запретит продажу энергетиков детям младше 16 летДругие страны
03:44
Лавров: США прилагают активные дипломатические усилия по УкраинеВ регионе
03:06
СМИ: Украинская компания начнет производство твердого ракетного топлива в ДанииДругие страны
02:39
Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 3 сентября выросла в 4,2 разаВ регионе
02:23
ООН направила в Афганистан 25 команд для устранения последствий землетрясенияДругие страны
01:55
Видео
США уничтожили 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua - ОБНОВЛЕНОДругие страны
01:19
Пошлины США повлияли на поставки российской нефтиДругие страны
00:47