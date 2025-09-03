    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Лавров: США прилагают активные дипломатические усилия по Украине

    03 сентября, 2025
    03:44
    Лавров: США прилагают активные дипломатические усилия по Украине

    Вашингтон прилагает активные дипломатические усилия по разрешению украинского кризиса, контакты президентов России и США носят содержательный характер.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Kompas.

    "В последнее время активные дипломатические усилия в украинском контексте прилагает американская администрация во главе с президентом США Дональдом Трампом", - заметил глава МИД РФ.

    Он напомнил, что 15 августа на Аляске прошла встреча президента России Владимира Путина и Трампа, в ходе которой была проведена "весьма полезная беседа по украинскому и другим вопросам".

    Кроме того, у глав государств состоялось "несколько содержательных телефонных разговоров", добавил министр.

