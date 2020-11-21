О нас
Report Georgia
Аудио новости

Лавров: С Пашиняном будет обсужден вопрос гуманитарного центра по Карабаху

Лавров: С Пашиняном будет обсужден вопрос гуманитарного центра по Карабаху "Наши миротворцы активно занимаются выполнением этой договоренности, включая оказание [центра] гуманитарного содействия"
В регионе
129
21 ноября 2020 г. 13:25
Лавров: С Пашиняном будет обсужден вопрос гуманитарного центра по Карабаху

Российская межведомственная делегация обсудит с премьером Армении Николом Пашиняном создаваемый межведомственный центр гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху и вопросы экономического сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы заинтересованы в том, чтобы сегодня посмотреть на весь комплекс наших отношений, в ситуации, когда после затяжных переговоров было принято заявление трех лидеров - Армении, Азербайджана и Российской Федерации от 9 ноября - которое положило конец кровопролитию и создало возможность для стабилизации обстановки во всех ее измерениях, включая гуманитарную. Наши миротворцы активно занимаются выполнением этой договоренности, включая оказание [центра] гуманитарного содействия", - сказал Лавров на встрече российской межведомственной делегации с премьером Армении.

"Мы также сегодня обсудим вопросы, которые связаны с создаваемым межведомственным центром гуманитарного реагирования. Это тоже новая структура, которая будет целиком работать на удовлетворение нужд гражданского населения, восстановления гражданской инфраструктуры и, конечно же, обсудим текущие вопросы нашего экономического взаимодействия, взаимодействия в сфере энергетики сегодня будут обсуждаться", - добавил глава МИД РФ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Lavrov: Humanitarian Center on Karabakh will be discussed with Pashinyan
Версия на азербайджанском языке Lavrov: “Paşinyanla Qarabağla bağlı humanitar mərkəz məsələsi müzakirə ediləcək”

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Доказательства участия наемников-террористов в войне против Азербайджана
ФотоДоказательства участия наемников-террористов в войне против Азербайджана
21 ноября 2020 г. 14:38
Азеристиликтеджхизат имеет долг в 18 млн манатов
"Азеристиликтеджхизат" имеет долг в 18 млн манатов
18 ноября 2020 г. 17:57
Азеристиликтеджхизат: С сегодняшнего дня началась подача тепла
"Азеристиликтеджхизат": С сегодняшнего дня началась подача тепла
18 ноября 2020 г. 17:49
На освобожденных территориях восстанавливается инфраструктура для телерадиовещания
На освобожденных территориях восстанавливается инфраструктура для телерадиовещания
18 ноября 2020 г. 16:24
Решение о практическом расширении TAP будет принято до середины 2021 года
Решение о практическом расширении TAP будет принято до середины 2021 года
18 ноября 2020 г. 14:51
Мурад Гейдаров: Поставки азербайджанского газа по TAP начнутся в конце года
Мурад Гейдаров: Поставки азербайджанского газа по TAP начнутся в конце года
18 ноября 2020 г. 12:30
Главный инфекционист: Нужно почаще проветривать помещение
Главный инфекционист: Нужно почаще проветривать помещение
18 ноября 2020 г. 11:30
Латвийский депутат: Армянская сторона вновь доказала, что она оккупант
Латвийский депутат: Армянская сторона вновь доказала, что она оккупант
17 ноября 2020 г. 13:17
Максим Курячий: Народ Азербайджана одержал победу над агрессором
Максим Курячий: Народ Азербайджана одержал победу над агрессором
16 ноября 2020 г. 11:50
Назначены коменданты освобожденных от оккупации районов
Назначены коменданты освобожденных от оккупации районов
12 ноября 2020 г. 17:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi