Лавров: С Пашиняном будет обсужден вопрос гуманитарного центра по Карабаху

"Наши миротворцы активно занимаются выполнением этой договоренности, включая оказание [центра] гуманитарного содействия"

Российская межведомственная делегация обсудит с премьером Армении Николом Пашиняном создаваемый межведомственный центр гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху и вопросы экономического сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы заинтересованы в том, чтобы сегодня посмотреть на весь комплекс наших отношений, в ситуации, когда после затяжных переговоров было принято заявление трех лидеров - Армении, Азербайджана и Российской Федерации от 9 ноября - которое положило конец кровопролитию и создало возможность для стабилизации обстановки во всех ее измерениях, включая гуманитарную. Наши миротворцы активно занимаются выполнением этой договоренности, включая оказание [центра] гуманитарного содействия", - сказал Лавров на встрече российской межведомственной делегации с премьером Армении.

"Мы также сегодня обсудим вопросы, которые связаны с создаваемым межведомственным центром гуманитарного реагирования. Это тоже новая структура, которая будет целиком работать на удовлетворение нужд гражданского населения, восстановления гражданской инфраструктуры и, конечно же, обсудим текущие вопросы нашего экономического взаимодействия, взаимодействия в сфере энергетики сегодня будут обсуждаться", - добавил глава МИД РФ.