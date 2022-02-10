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Лавров: Россия не исключает частичной эвакуации своих дипломатов из Украины

Лавров: Россия не исключает частичной эвакуации своих дипломатов из Украины Россия не исключает частичной эвакуации дипломатов из Украины в связи с аналогичными действиями США и Великобритании.
В регионе
10 февраля 2022 г. 15:26
Лавров: Россия не исключает частичной эвакуации своих дипломатов из Украины

Россия не исключает частичной эвакуации дипломатов из Украины в связи с аналогичными действиями США и Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Мы уже задумались сами, возможно именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников. Мы тоже посмотрели на их действия, и, видимо, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время поехать домой", - сказал Лавров.

Лавров отметил, что "Россия не хочет никому угрожать, угрожают ей".

Соответствующее заявление Лаврова сделал после переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс по ситуации вокруг Украины. Он отметил, что эта встреча "не привела к существенным сдвигам".

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Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov Rusiya diplomatlarına Ukraynanı tərk etməyi məsləhət görüb

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